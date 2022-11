Bobsport Friedrich und Kalicki siegen in Whistler Stand: 27.11.2022 09:33 Uhr

Nach seinem Sieg im Zweierbob hat Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich in Whistler im Vierer nachgelegt. Auch Kim Kalicki war nicht zu schlagen.

Dominator Francesco Friedrich (Oberbärenburg) hat zum Start in den Bob-Winter einen Doppelsieg perfekt gemacht. Der Rekordweltmeister setzte sich im kanadischen Whistler auch im Vierer durch und sendete beim Weltcup-Auftakt der nacholympischen Saison ein beachtliches Zeichen an die Konkurrenz.

" Im zweiten Lauf haben wir die Fahrt gezeigt, die wir auf dieser Bahn zeigen wollten. Dann macht es unendlich Spaß, hier herunter zu fahren ", sagte Friedrich, der bereits am Freitag (Ortszeit) im Zweier vor Brad Hall (Großbritannien) und Johannes Lochner (Stuttgart) triumphiert hatte.

Lochner verpasst Podest deutlich

Der Doppel-Olympiasieger lag mit seinen Anschiebern Alexander Schüller, Thorsten Margis und Candy Bauer, mit denen er im Februar sein zweites olympisches Gold im großen Schlitten gewonnen hatte, auch am Samstag vor Hall, der Vorsprung betrug 0,42 Sekunden. Rang drei sicherte sich Lokalmatador Taylor Austin (+0,81).

Lochner verpasste nach einigen Fehlern das Podium als Sechster (+1,26 Sekunden) deutlich. Christoph Hafer (Bad Feilnbach) war im ersten Lauf wegen eines technischen Problems über den Zielauslauf hinausgeschossen und hatte seinen Bob beschädigt. Das Quartett blieb unverletzt, konnte zum zweiten Durchgang aber nicht mehr antreten.

Kalicki rast im zweiten Durchgang zum Sieg

Bei den Frauen legte am Samstag auch Kim Kalicki (Wiesbaden) einen erfolgreichen Auftakt. Die Vizeweltmeisterin war mit Anschieberin Anabel Galander im zweiten Lauf noch an die Spitze vorgefahren und feierte so ihren vierten Weltcup-Sieg. Olympiasiegerin Laura Nolte (Winterberg) verpasste nach ihrem Sturz im Monobob am Vortag als Vierte das Podest.

Kim Kalicki siegte in Whistler.

Die nächsten beiden Weltcups finden in den USA statt. Am kommenden Wochenende geht es in Park City weiter, eine weitere Woche später folgt das Rennen in Lake Placid.