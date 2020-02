Bronze und Gesamtsieg für Stephanie Schneider

Die Altenbergerin Stephanie Schneider ist beim Weltcupfinale in Sigulda auf den dritten Platz gefahren. Mit Anschieberin Lisette Thoene (Erfurt) sicherte sie sich damit erstmals in ihrer Karriere die Kristalkugel für die Weltcup-Gesamtsiegerin. Zudem durfte sich die Altenbergerin über EM-Bronze freuen. Der Weltcup galt gleichzeitig als Europameisterschaft. Mariama Jamanka Oberhof), die nach dem ersten Lauf noch auf Rang zwei gelegen hatte, musste sich nach einem fehlerhaften zweiten Durchgang mit Rang vier begnügen. Die Olympiasiegerin wurde im Gesamtweltcup Zweite.

Überraschungen auf dem Podest

Nadeschda Sergejewa (vorn) und Jelena Mamedowa gewannen Weltcup und EM-Titel

Die ersten beiden Plätze gingen überraschend nach Russland und Rumänien. Nadeschda Sergejewa und Jelena Mamedowa feierten ihren ersten Weltcupsieg. Andreea Grecu und Ioana Gheorghe aus Rumänien rasten in 50,96 Sekunden zu einem neuen Bahnrekord und Silber.

US -Teams verzichten auf Sigulda