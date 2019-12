Weltcup in Lake Placid

Kripps' zweiter Coup im Viererbob

Justin Kripps war das neue Maß des Bobsports beim Weltcup-Wochenende in Lake Placid: Der Kanadier gewann auch den zweiten Viererbob-Wettbewerb in den USA. Immerhin kamen am Sonntag (15.12.19) zwei deutsche Teams aufs Podest.