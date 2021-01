Bei Francesco Friedrich von Schwächen zu reden, verbietet sich angesichts seiner Dominanz. Wenn es in der Vergangenheit aber eine kleine "Problemzone" gab, dann im Viererbob. Schließlich räumte der weltbeste Bob-Fahrer bisher sämtliche Titel ab, aber noch nie Gold bei einer Europameisterschaft im großen Schlitten. Dieser kleine Makel ist seit dem 10. Januar 2021 auch Geschichte.

Friedrich gewann mit deutlichem Vorsprung von fast sechs Zehntelsekunden vor der kanadischen Crew um Pilot Justin Kripps. Auf den dritten Platz fuhr der Österreicher Benjamin Maier (+0,76 sek ), der sich damit Silber bei der EM sicherte. Die Europameisterschaft wird im Bobsport stets auch als Weltcup gewertet, für das EM-Ergebnis werden die Nicht-Europäer aus der Wertung genommen.

Startrekord geknackt

Dem Bob-Überflieger aus Sachsen war der besondere Ansporn anzumerken. Er lenkte den Bob gemeinsam mit den Anschiebern Thorsten Margis ( SV Halle), Candy Bauer ( BSC Sachsen Oberbärenburg) und Alexander Schüller ( SV Halle) in beiden Läufen am schnellsten durch den Eiskanal und glänzte wie so oft am Start. Als einziger der 16 Bobs startete er unter fünf Sekunden und legte damit den Grundstein für seine erste EM -Gold-Medaille im Vierer.

Im zweiten Durchgang stellte Friedrich mit einer Startzeit von 4,96 Sekunden "nebenbei" noch einen neuen Startrekord auf der Bahn in Winterberg auf.

"Es waren ein paar kleine fahrerische Fehler drin, aber die Teamleistung am Start war hervorragend" , sagte Friedrich und fügte mit Blick auf Kripps, der sein Saisondebüt gab, an: "Es war sehr wichtig, ihn im Vierer zu schlagen. Er war in der Bahn immer die Benchmark, jetzt haben wir gezeigt, dass wir auch da mindestens ebenbürtig sind."

Titelverteidiger Lochner diesmal Fünfter

Titelverteidiger Johannes Lochner (BC Stuttgart Solitude) mit den Anschiebern Florian Bauer ( BRC Ohlstadt), Christopher Weber ( BSC Winterberg) und Christian Rasp ( WSV Königssee) hatte mit den Medaillen diesmal nichts zu tun. Nach dem sechsten Platz zur Halbzeit schob sich der Schwabe im Finaldurchgang noch am dritten deutschen Bob, gesteuert von Christoph Hafer (BC Bad Feilnbach), vorbei auf den fünften Platz. Hafer wurde Sechster.

Zwei Premieren in Winterberg

In Winterberg gab es gleich zwei Premieren: Erstmals fanden Vierer-Wettbewerbe statt und gleichzeitig gaben die Nordamerikaner ihren Saisoneinstand.