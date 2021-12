Video: Riesenslalom der Männer in Val d'Isere - der 2. Lauf in voller Länge

Sportschau. . 24:51 Min. . Das Erste.

In Val d'Isere starten die Männer beim Riesenslalom. Der zweite Durchgang hält einiges an Spannung bereit, denn Alexander Schmid liegt mit Rang sechs in der Nähe der Spitze - in voller Länge. | video