Video: Pumptrack - Radsport ohne treten!

Bei den "UCI Pump Track World Final Races" in der Schweiz nutzen die Athleten ihren Körperschwung in den Erdwällen und Steilwandkurven für die maximale Geschwindigkeit. Das Turnier in Bern war erst die zweite WM in dieser Sportart. Mit Tommy Zula und Payton Ridenour stand am Ende ein amerikanisches Duo ganz oben auf dem Treppchen. | video