Alles auf Anfang: Mariama Jamanka greift wieder an

Mittagsmagazin | 25.10.2018 | 03:01 Min. | Verfügbar bis 25.10.2019 | Das Erste

Nach dem sensationellen Goldmedaillengewinn bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang muss sich Mariama Jamanka auch in der neuen Saison bei den Deutschen Meisterschaften in Winterberg wieder neu beweisen.