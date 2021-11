Alexandra Burghardt - Deutschlands beste Sprinterin schiebt jetzt den Bob an

Sprinterin Alexandra Burghardt aus Burghausen geht neue Wege und wagt sich am kommenden Wochenende in den Eiskanal. Beim Weltcup in Innsbruck-Igls wird die Leichtathletin ihr Debüt als Bobanschieberin geben. Zusammen mit Olympiasiegerin Mariama Jamanka startet die 27-Jährige am Samstag (27.11.2021) im Zweierbob.

Chance auf Winterspielen reizen

Gelingt das Debüt, ist für Burghardt nach den Olympischen Sommerspielen in Tokio auch eine Teilnahme bei den kommenden Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) möglich. "Noch einmal die Chance auf die Spiele zu haben, wäre der Wahnsinn" , sagte Burghardt. Sie habe in der Vergangenheit schon Anfragen erhalten, diese aber noch abgelehnt. In diesem Jahr dachte sie, "warum eigentlich nicht. Ich hatte Lust auf diese Herausforderung ".

Vor der ersten Fahrt: "Furchtbar aufgeregt"

Gesagt, getan. Vor der allerersten Fahrt auf der Bahn in Innsbruck sei sie "furchtbar aufgeregt" gewesen. "Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Es war ein krasser Adrenalinrausch und ein ganz anderes Gefühl von Geschwindigkeit" , erzählt Burghardt und ergänzt: "Ich bin aber mit einem Lächeln ausgestiegen."

Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Es war ein krasser Adrenalinrausch und ein ganz anderes Gefühl von Geschwindigkeit Alexandra Burghardt, Sprinterin über ihre erste Fahrt im Bob

Jamanka: "Arbeiten muss beim Bobsport einfach jeder"