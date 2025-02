Bob in Lillehammer Laura Nolte holt EM-Titel im Monobob Stand: 08.02.2025 11:28 Uhr

Laura Nolte ist zum zweiten Mal nach 2023 Europameisterin im Monobob. Den Weltcupsieg verpasste sie am Samstag (08.02.2025) in Lillehammer aber. Der ging an eine Australierin und eine US-Amerikanerin. Lisa Buckwitz verpasste zwar das Weltcup-Podest, durfte sich aber ebenfalls über eine EM-Medaille freuen.

Nolte hatte auf der Olympiabahn von 1994 0,07 Sekunden Rückstand auf Breeana Walker (Australien) und Kaysha Love (USA), die zeitgleich den Weltcupsieg holten. Weil sie bei der im Race-in-Race-Modus ausgetragenen EM beste Europäerin war, darf sie die 26-Jahre alte Winterbergerin aber über den Titel freuen. Lisa Buckwitz als Fünfte holte immerhin noch EM-Bronze. Kim Kalicki fuhr im zweiten Lauf zumindest noch in die Top 10.

Nolte kann Führung nicht behaupten

Trotz der nur siebtbesten Startzeit hatte sich Nolte im ersten Durchgang durch eine fast fehlerfreie Fahrt im mittleren und unteren Teil der Bahn die Bestzeit geholt. Die Australierin Breeana Walker lag aber nur die Winzigkeit von 0,01 Sekunden hinter ihr. Buckwitz war zwar am Start schneller als ihre Teamkollegin, verlor aber in der Bahn durch eine langsamere Fahrt und einen Drift nach Kurve 13 entscheidend Zeit und reihte sich so mit 0,10 Sekunden Rückstand nur auf dem fünften Platz ein. Noch schlechter lief es für Kim Kalicki, die im Monobob weiter nicht so richtig in Schwung kommt. Sie kam nicht wirklich auf Geschwindigkeit und verlor so Hundertstel um Hundertstel auf der 1.365 Meter langen Bahn.

Ihr zweiter Lauf sah beinahe fehlerfrei aus, auch wenn sie selbst eher kritisch und emotionsarm mit "naja" ihre Fahrt bewertete. Zumindest einen Platz konnte sie damit noch gutmachen und landete so in der Endabrechnung auf Platz zehn. Buckwitz, die in Lillehammer den Startrekord (5,58 Sekunden) inne hat, legte im Finale wieder einen Topstart hin (5,61 sek.), erwischte nach Kurve vier aber bereits eine Bande. Sie setzte sich zwar zunächst an die Spitze, verlor diese aber umgehend wieder an die starke US-Amerikanerin Kaysha Love. Und auch Nolte konnte nicht an den ersten Lauf anknüpfen. Sie fiel nach einige kleinen Fehlern noch auf den dritten Rang zurück.