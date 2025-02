Bob-Weltcup Lillehammer Nolte schnappt sich Zweierbob-Gesamtweltcup Stand: 16.02.2025 11:17 Uhr

Laura Nolte gewinnt sowohl den Zweierbob-Weltcup in Lillehammer als auch den Gesamtweltcup. Im deutschen Team bleibt die Konkurrenz groß.

Die Chancen der Konkurrenz auf den Gewinn des Gesamtweltcups waren ohnehin nur noch theoretischer Natur vor dem letzten Weltcup in Lillehammer. Doch Laura Nolte vom BSC Winterberg zerstörte auch diese relativ früh am Sonntagmorgen (16.02.2025) mit einem starken ersten Lauf.

Von der Führungsposition ging sie dann am Vormittag in die Entscheidung - und behielt auch dort die Oberhand und baute ihren Vorsprung noch einmal aus. Nolte gewann vor Lisa Buckwitz und der Kanadierin Melissa Lotholz, die Deutsche profitierte jeweils von der stärksten Startzeit: "Ich bin sehr zufrieden", sagte sie hinterher im ZDF. Buckwitz hatte sich am Samstag den Gesamtweltcupsieg im Monobob gesichert.

Deutsche Bobs auch große Favoriten für WM in Lake Placid

Laura Nolte, 2022 gemeinsam mit ihrer Anschieberin Deborah Levi Olympiasiegerin in Peking, ist in diesem Winter 2024/25 also nicht Zweierbob-Gesamtweltcupsiegerin geworden. Sondern sie hat auch fünf der sieben Zweierbob-Wettbewerbe gewonnen. Zudem sicherte sie sich den EM-Titel - und den aus Zweierbob mit Monobob kombinierten Gesamtweltcup.

Die Dominatorin des Zweierbobs gilt also auch als große Favoritin für die Anfang März beginnenden WM-Titelkämpfe in Lake Placid. Ihre größten Herausforderinnen werden wohl auch dann wie sie in gelben Bobs unterwegs sein: die Zweierbob-Gesamtweltcup-Zweite Kim Kalicki und die -Dritte Buckwitz.

Ärger im deutschen Team? Kalicki: "Jeder kämpft für sich"

Zehn Punkte Vorsprung hatte die Sonntags-Vierte Kalicki letztlich in der Gesamtweltcup-Wertung auf Buckwitz und bezeichnete das als "Karma" : "Sagen wir mal so: Man redet immer vom Team Deutschland. Das war diese Woche nicht so" , sagte Kalicki.