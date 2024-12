Weltcup in Sigulda Monobob - Buckwitz fängt Nolte noch ab Stand: 14.12.2024 11:25 Uhr

Die Siegesserie der deutschen Bobs im Weltcup geht weiter. Nach dem Vierfach-Triumph der Vorwoche auf der Heimbahn in Altenberg war auch zum Auftakt im lettischen Sigulda ein deutscher Bob vorn.

Im Monobob gewann am Samstag (14.12.2024) Lisa Buckwitz. In zwei Läufen verwies die zweimalige WM-Dritte in 1:46,89 Minuten Teamkollegin Laura Nolte und die Australierin Breeana Walker um neun und 26 Hundertstelsekunden auf die Plätze zwei und drei.

Buckwitz mit Fabellauf im zweiten Durchgang

Auf der anspruchsvollen Bahn in Lettland, auf der es im Training viele Stürze gab, war Buckwitz im ersten Lauf noch Dritte (53,33 Sekunden), Nolte führte den Wetkampf an (53,31 Sekunden). Mit einem Fabellauf im zweiten Durchgang setzte sich Buckwitz dann noch vor ihre Teamkollegin. In der Vorwoche in Altenberg hatte die zweifache Monobob-Weltmeisterin Nolte sowohl im Monobob als auch im Zweierbob gewonnen.

Die frühere Zweierbob-Weltmeisterin Kim Kalicki erwischte keinen guten ersten Lauf, wurde in 53,58 Sekunden nur Achte. Im zweiten Lauf verbesserte sie sich mit einem starken Lauf (53,75 Sekunden) noch auf Rang vier. Den dritten Monobob-Podestplatz ihrer Karriere verpasste die 27-Jährige nur um 0,26 Sekunden.

An Mittag noch die Männer im Zweierbob

Ab Mittag werden auch noch die Rennen im Zweierbob der Männer ausgetragen. Ab 13 Uhr (zu den Live-Ergebnissen) gehen Francesco Friedrich, Johannes Lochner und Co. an den Start. In der Vorwoche in Altenberg hatte der Sachse Friedrich sowohl den Zweier- als auch den Vierer-Wettbewerb gewonnen.