Johannes Lochner - Silber glänzt wie Gold

Sie waren außer Rand und Band, konnten es einfach nicht fassen. Nach vier WM -Läufen in Altenberg stand bei Johannes Lochner und Christopher Weber die zwei. Zweiter Platz, Silber, nach dieser unglaublich wechselhaften Saison. " Wir sind so glücklich. Gegen Franz (Anm. Red. - Weltmeister Francesco Friedrich) zu verlieren, da braucht man sich nichts schämen. Olympia und die letzte WM waren scheiße, jetzt hat es endlich geklappt ", jubelte der Bayer in die Kameras. Auch Bundestrainer René Spies gratulierte: " Für ihn war das ganz wichtig, nach den letzten beiden Jahren. Dieses Ding zu ziehen mit dem Hammerlauf. "

Sieg in Lake Placid - frustrierende Weltcup-Pause

Die Saison, sie startete wie geschmiert, mit Anschieber Florian Bauer landete Lochner bei den Auftakt-Weltcups in Lake Placid auf Rang eins und zwei. Dann der Schock: Der frisch gebackene Europameister von Winterberg musste im Januar seinen Weltcup-Startplatz dem Junioren-Weltmeister Richard Oelsner überlassen. Lochner war am Boden, wollte hinschmeißen: " Winterberg war ein Schlag ins Gesicht, dass wir nicht weiterfahren durften. Meine Jungs haben mich überredet, die Saison zu Ende zu fahren. "

Sieg in St. Moritz ebnet Weg zur WM

Johannes Lochner und Christopher Weber