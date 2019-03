Jamanka fährt im Zweierbob zu WM-Gold

Am Ende machte es Mariama Jamanka beinahe noch einmal spannend. Im abschließenden vierten Lauf auf der Olympiabahn von 2010 leistete sich die Berlinerin erstmals einen größeren Fehler, ihr Vorsprung war jedoch so riesig, dass Platz eins nicht mehr in Gefahr war. In der Endabrechnung nach vier Läufen lag sie 1,06 Sekunden vor Stephanie Schneider (Oberbärenburg). Platz drei sicherte sich die Kanadierin Christine de Bruin (+1,17 Sekunden). Der dritte deutsche Bob mit Anna Köhler und Leonie Fiebig wurde Siebter.