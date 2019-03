Der Oberbärenburger Friedrich hält dabei auch seinen großen Rivalen in Schach: Co-Olympiasieger Justin Kripps aus Kanada liegt auf seiner Heimbahn mit zwölf Hundertstelsekunden Rückstand auf Rang zwei. In den beiden entscheidenden Durchgängen am Sonntag (ab 2.00 Uhr MEZ ) hat der Deutsche nun die große Chance auf seinen fünften WM -Titel im Zweier nacheinander. "Wir wissen, wenn wir unsere normale Leistung bringen, dann sind wir vorne. Die anderen müssen knabbern" , sagte Friedrich, der in diesem Winter als erster Pilot überhaupt alle Weltcuprennen im Zweier für sich entschieden hatte.

Kripps mit Bahnrekord nach erstem Lauf noch vorn

Noch im ersten Lauf hatte einiges darauf hingedeutet, dass Kripps seinen Heimvorteil erfolgreich ausspielen kann. Der 32-Jährige, in Pyeongchang 2018 zeitgleich mit Friedrich Olympiasieger im Zweier, legte einen Bahnrekord hin und führte nach dem ersten Durchgang. Sein deutscher Rivale erlaubte sich dagegen Unsauberkeiten und lag mit sieben Hundertsteln zurück. "Die Kurven eins, zwei und drei waren einfach nicht gut, da haben wir den Speed nicht mit in die Bahn genommen, unten kamen auch kleine Fehler dazu. Im zweiten Lauf hat es aber geklappt. Wir können entspannt in die Nacht gehen" , sagte Friedrich Vor allem am Start hatte Friedrich Vorteile gegenüber Kripps.

Friedrich vor historischem Triumph