Bob-Dominator Friedrich knackt Uralt-Rekord

Fokus liegt jetzt schon auf dem Vierer

Der Weltmeistertitel war gerade erst eingetütet, da dachte Margis schon an den Vierer und machte eine vorsichtige Kampfansage für die Königsklasse: "Im Vierer ist es nicht ohne, da will ich nicht unbedingt in seiner Haut stecken mit 154 Stundenkilometern. Unser Vierer ist unheimlich schnell, es wird nicht am Material liegen, nicht am Start, es wird daran liegen, wie er in der Bahn mit dem Gerät klarkommt. Ich bin mir sicher, dass er das gut hinkriegt." Immerhin fuhr Friedrich in diesem Winter fünf Weltcupsiege im Viererbob ein und siegte mit dem großen Gefährt erstmals auch im Gesamtweltcup.

Zeiten der weiteren WM-Entscheidungen