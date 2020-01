Erster Weltcupsieg für Bob-Pilotinnen Laura Nolte und Deborah Levi

Bobpilotin Laura Nolte hat mit Anschieberin Deborah Levi den ersten Weltcupsieg ihrer Karriere gefeiert. Die 21-jährige Winterbergerin verwies am Samstag (11.01.2020) im französischen La Plagne die gesamte Konkurrenz auf die Plätze.

Nolte: "Wahnsinn"

Im zweiten Weltcuprennen ihrer Karriere führten Nolte/Levi bereits nach dem ersten Lauf. Auf der schwierigen Bahn in La Plagne behielt Junioren-Olympiasiegerin Nolte auch im zweiten Durchgang die Nerven und baute die Führung auf 0,21 Sekunden sogar noch aus. "Wahnsinn. Richtig geil. Ich freue mich so sehr" , jubelte Nolte nach dem Rennen in der ARD . "Ich bin einfach nur froh und stolz. Ich hoffe, dass es so weiter geht." Levi sagte mit Blick auf die Weltmeisterschaft im Februar in Altenberg: "Wir bleiben jetzt entspannt und freuen uns auf die WM." In der Vorwoche waren die Junioren- WM -Zweiten von 2018 bei ihrer Weltcup-Premiere in Winterberg schon Dritte geworden.

Schneider/Fiebig auf Rang drei

Zweite in La Plagne mit 0,21 Sekunden Rückstand wurden Kanadierinnen Christine de Bruin/Kristen Bujnowski. Stephanie Schneider ( BSC Sachsen Oberbärenburg) und Leonie Fiebig ( BSC Winterberg) kamen auf Rang drei. Sowohl Nolte und Levi als auch Schneider und Fiebig stellten im zweiten Lauf mit 6,35 Sekunden einen Startrekord auf. Olympiasiegerin und Weltmeisterin Mariama Jamanka ( BRC Thüringen) landete mit Annika Drazek auf Platz fünf.

dh | Stand: 11.01.2020, 13:03