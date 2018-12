Angeführt von Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich haben die deutschen Bobs den triumphalen Heim-Weltcup in Winterberg mit einem weiteren Dreifachsieg im Vierer abgeschlossen. Friedrich gewann am Sonntag das zweite Rennen des Wochenendes im großen Schlitten vor Weltmeister Johannes Lochner und Nico Walther.

Mit seiner Olympia-Crew Candy Bauer, Martin Grothkopp und Thorsten Margis fuhr er zweimal Start- und Laufbestzeit. Am Ende lag Friedrich 36 Hundertstel Sekunden vor der Konkurrenz. Cheftrainer René Spies sprach von einem "sensationellen Ergebnis" und auch Friedrich fand keine Kritikpunkte bei seinen beiden Fahrten: "Ich habe alle Punkte gut erwischt, auch am Start war es so, wie es sein sollte." Der überragende Saisonstart macht dem Olympiasieger offenbar Lust auf mehr: "Es gibt noch einige andere Ziele, die wir noch erreichen wollen, die bisher niemand in diesem Sport geschafft hat."