Deutsche Zweierbobs dominieren in Innsbruck

Jamanka hatte mit ihrer Anschieberin Anika Drazek nach zwei Läufen 19 Hundertstel Vorsprung auf das deutsche Duo Laura Nolte / Erline Nolte. Auf Platz drei kam Kaillie Humphries mit Anschieberin Sylvia Hoffman. Der dritte deutsche Bob mit Stephanie Schneider und Ann-Christin Strack, nach dem ersten Lauf noch auf Platz drei, fiel im zweiten Durchgang auf Platz fünf zurück.

Jamanka erleichtert nach erstem Saisonsieg

Im fünften Saison Rennen ist es der erste Sieg für Bob-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Jamanka. Bei heftigem Schneefall in Innsbruck sicherte sie sich Platz eins auch mit starken Startzeiten: In beiden Läufen war sie Schnellste. Jamanka war sichtlich erleichtert. "Ich bin froh, dass wir zwei gute Läufe runtergebracht haben" , sagte sie im ZDF und fügte hinzu: "Na klar macht man sich selbst Druck. Ich habe mir in der Saison ein bisschen mehr erhofft."

Im Gesamtweltcup führt weiter Humphries (1.034 Punkte). Knapp dahinter folgt Schneider mit 1.011 Punkten, Jamanka ist mit 995 Zählern nun auf Rang drei.

Mariama Jamanka (re.) und Annika Drazek in Innsbruck

Friedrich bei den Männern in einer eigenen Liga

Doppel-Olympiasieger und Weltmeister Francesco Friedrich hat seine Führung im Gesamtweltcup mit dem dritten Sieg im vierten Zweierbob-Rennen ausgebaut. Der 29-Jährige gewann mit Anschieber Thorsten Margis souverän mit einem Vorsprung von 0,74 Sekunden vor dem Briten Brad Hall. " Im zweiten Lauf haben wir mal gezeigt, was wir können ", so Friedrich nach dem Rennen.

Sein Vereinskollege Richard Oelsner vom BSC Sachsen-Oberbärenburg kam mit Tobias Schneider auf Rang drei und unterstrich mit dem ersten Weltcup-Podiumsplatz seiner Karriere seine Ambitionen im Kampf um das Zweierbob-Ticket für die Heim-WM ab 20. Februar in Altenberg. Er musste sich Hall um eine Hundertstelsekunde geschlagen geben. Nico Walther, der kurzfristig Anschieber Malte Schwenzfeier für Paul Krenz tauschte, kam auf Platz vier.