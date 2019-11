Weltcup-Auftakt der Bobfahrer verlegt

Bob/Skeleton: Lake Placid statt Park City

Der Weltcupauftakt der Bob- und Skeleton-Piloten findet nicht wie geplant Ende November in Park City (USA) statt. Stattdessen beginnt die Saison es erst am Wochenende 7./8. Dezember und zwar in Lake Placid (USA).



Das gaben die Veranstalter in Park City am Samstag (2.11.2019) auf ihrer Website bekannt. Als Gründe für die Verlegung vom mittleren Westen der USA an die US-amerikanische Ostküste wurden technische Probleme mit dem Kühlpumpensystem auf der Bobbahn in Park City benannt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Bob-Bundestrainer Spies bestätigt Verlegung

Der deutsche Bob-Bundestrainer Rene Spies bestätigte auf Nachfrage von sportschau.de die Verlegung. Laut Spies soll nun an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden in Lake Placid gefahren werden. Am Wochenende 7./8. Dezember werden demnach Zweierbob-Rennen gefahren, am Wochenende 14./15. Dezember sind dann die Viererbobs mit zwei Wettkämpfen dran.