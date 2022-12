Zweierbob in Lake Placid Zweimal Podium für deutsche Frauen Stand: 18.12.2022 17:58 Uhr

Die deutschen Zweierbob-Frauen haben in Lake Placid durch Kim Kalicki und Laura Nolte für zwei Podestplätze gesorgt. Den Sieg sicherte sich eine US-Amerikanerin.

Die deutschen Zweierbob-Frauen haben in Person von Laura Nolte und Kim Kalicki in Lake Placid am Sonntag (18.12.2022) den Sieg knapp verpasst, jedoch die Plätze zwei und drei belegt. Siegerin wurde die US-Amerikanerin Kailie Humphries. Lisa Buckwitz komplettierte auf Rang fünf das gute deutsche Ergebnis.

Knappe Abstände nach Durchgang eins

Im ersten Durchgang erarbeiteten sich die deutschen Zweierbob-Pilotinnen eine hervorragende Ausgangsposition: Kim Kalicki mit ihrer Anschieberin Anabel Galander landete nur 0,25 Sekunden hinter der Führenden Kailie Humphries aus den Vereinigten Staaten.

Dazwischen platzierte sich noch Kalickis Teamkoillegin Laura Nolte. Ihr fehlten zur Halbzeit gerade einmal 50 Hunderstel zur Spitze. Auch die dritte Deutsche im Bunde, Lisa Buckwitz, schielte zumindest noch auf das Podium. Als Fünftplatzierte fehlten ihr eine Viertelsekunde auf Rang drei.

Video Bob Zweierbob der Frauen in Lake Placid - der 1. Lauf Im letzten Bob-Rennen des Jahres geht es für die Frauen im Zweierbob auf die berühmte Olympiabahn in Lake Placid. Der erste Lauf in voller Länge.

Leichte Fehler verhindern möglichen Sieg

Im Finaldurchgang ging dann Buckwitz als erste Deutsche in den Kanal: Sie schaffte keinen ganz fehlerfreien Lauf und sortierte sich hinter der Kanadierin Bianca Ribi ein. Kalicki sorgte dann für den sicheren deutschen Podestplatz - auch wenn sie im unteren Teil der Strecke etwas Zeit verlor, blieb sie vorn und war mindestens Dritte.

Dann kam Nolte und unterbot die Bestzeit deutlich. Ebenso wie Buckwitz und Kalicki war auch ihre Fahrt nocht komplett fehlerfrei, aber schnell. An Humphries kam Nolte jedoch nicht mehr vorbei.