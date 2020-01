Schneider führt Dreifach-Erfolg der Bob-Frauen an

Schneider, die für den BSC Sachsen Oberbärenburg startet, verwies mit ihrer Gladbecker Anschieberin Kira Lipperheide am Samstag (4.01.19) die Olympiasiegerin und Weltmeisterin Mariama Jamanka im Schneeregen mit vier Hundertstelsekunden Vorsprung auf Platz zwei. Die Pilotin vom BRC Thüringen fuhr erstmals in dieser Saison mit Annika Drazek vom TV Gladbeck, die zuletzt wegen muskulärer Probleme pausierte. Den deutschen Dreifach-Erfolg komplettierte Weltcup-Debütantin Laura Nolte (Winterberg/+0,13) mit Deborah Levi vom BSC Winterberg. " Dieses Ergebnis ist ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind ", sagte Bundestrainer Rene Spies im ZDF : " Ich bin auch von den Startzeiten begeistert, die waren auf einem Topniveau. Wir sind sehr gut aufgestellt. "

Humphries mit deutlichen Rückstand Vierte

Die bislang so starke Kaillie Humphries (+0,44), die vor der Saison aus dem kanadischen Team zu den USA gewechselt war, ordnete sich mit deutlichem Rückstand als Vierte hinter dem deutschen Trio ein. Schneider ist auch in der Gesamtwertung nach drei Weltcups beste deutsche Frau: Mit 627 Punkten liegt die Olympia-Vierte knapp hinter Humphries (642), die die beiden bisherigen Rennen in Lake Placid gewonnen hatte. Jamanka, die neben Olympia-Gold auch den WM-Titel gewann, darf indes auf ansteigende Form hoffen. Im Dezember war sie in den USA zweimal nur drittbeste Deutsche gewesen.

sid/dpa | Stand: 04.01.2020, 12:35