Bob-Dominator Friedrich schlägt zurück

Fünftes Rennen, fünfter Sieg und der 56. Weltcup-Erfolg insgesamt: Bob-Pilot Francesco Friedrich bleibt in dieser Saison ungeschlagen und ließ der Konkurrenz auch am Samstag (4.12.2021) in Altenberg keine Chance. Im Zweier setzte sich der Doppel-Olympiasieger mit seinem Anschieber Alexander Schüller vor seinem Teamkollegen Johannes Lochner und dem Russen Robert Gaidukevic durch.

Friedrich zur Halbzeit nur Dritter

Normalerweise startet Friedrich immer als Letzter im zweiten Durchgang. Doch in Altenberg war das anders. Ausgerechnet auf seiner Heimstrecke, die der Pirnaer auf dem Effeff kennt, patzte er im ersten Lauf mehrfach und fuhr trotz schnellster Startzeit (5,16 Sekunden) nur auf Platz drei.

Das hieß für Friedrich: Vorlegen und abwarten, was die Konkurrenz macht. Teil eins absolvierte der Sachse bravourös, mit einer guten, aber keiner fehlerfreien Fahrt. Doch die reichte, um den Überraschungszweiten des ersten Laufs, Robert Gaidukevic (Russland), zu verdrängen.

Und auch sein Teamkollege Johannes Lochner, der im ersten Lauf am schnellsten unterwegs war, konnte die Erfolgsserie des Überfliegers nicht stoppen. Er nahm einige Banden und büßte seinen Vorsprung noch ein. Lochner hatte Friedrich letztmals vor einem Jahr auf der Bahn in Igls besiegt.

Hafer als Fünfter auf dem Weg zu Olympia

Der dritte deutsche Bob mit Christoph Hafer (BC Bad Feilnbach) und Matthias Sommer (BSC Winterberg) ist in dieser Saison so gut wie noch nie unterwegs und bestätigte seine tolle Leistung mit Platz fünf. Damit ist Olympia für den Ex-Rodler zum Greifen nah.

Altenberg statt Königssee

Schon in zwei Wochen gastiert der Bob-Tross erneut im Osterzgebirge. Der Weltcup an diesem Wochenende war ursprünglich auf der Bahn am Königssee geplant, doch nach der Zerstörung des Eiskanals in Bayern durch ein Unwetter hatten sich die Organisatoren im Erzgebirge kurzfristig bereit erklärt, einzuspringen.