Monobob-Junioren-Olympiasiegerin Laura Nolte kann auf ihren ersten Sieg in der Monobob World Series hoffen: Drei Tage vor ihrem 23. Geburtstag ist die Winterbergerin am Samstagmorgen (20.11.2021) in Innsbruck-Igls im ersten Lauf die schnellste Zeit gefahren. Die Monobob- WM -Dritte brauchte 55,25 Sekunden und führt die Konkurrenz zeitgleich mit Elana Meyers Taylor aus den USA an. Auf Rang drei mit nur zwei Hundertstelsekunden Rückstand liegt zwischenzeitlich Weltmeisterin Kaillie Humphries aus den USA .

Jamanka und Kalicki mit Rückstand

Etwas Rückstand auf die Top-Plätze haben die beiden weiteren deutschen Starterinnen Mariama Jamanka und Kim Kalicki als Zehnte und Zwölfte. Beide kamen beim Start mit der 15.-besten (Jamanka) und 13.-besten Zeit (Kalicki) nicht gut weg. Vor dem zweiten Lauf ab 10.30 Uhr haben Jamanka 0,38 Sekunden und Kalicki 0,48 Sekunden Rückstand.

Am Nachmittag Saison-Auftakt im Männer-Zweier

In Innsbruck wird am Samstag auch noch der erste Zweier-Weltcup der Saison ausgetragen. Francesco Friedrich, Johannes Lochner und Christoph Hafer rasen 13.30 Uhr und 15 Uhr die Olympia-Eisbahn in Innsbruck herunter.

dh | Stand: 20.11.2021, 10:01