Silber für Kalicki/Lipperheide bei Bob-WM in Altenberg

Die 22-Jährige musste sich einzig der zweimaligen Olympiasiegerin Kaillie Humphries ( USA ) geschlagen geben. Der Rückstand von Kalicki und ihrer Anschieberin Kira Lipperheide betrug nach vier Läufen lediglich 0,37 Sekunden auf die Favoritin. Für Humphries ist es nach 2012 und 2013 der dritte WM -Titel, aber der erste im Dress der USA. Zuvor war die gebürtige Kanadierin für ihr Heimatland am Start.

Jamanka/Drazek verpassen Podest

Titelverteidigerin Mariama Jamanka (+1,20) verlor im letzten Lauf mit Annika Drazek noch den Bronzerang und wurde Vierte hinter der Kanadierin Christine de Bruin. Eine der Ursachen dafür sei gewesen, dass sie sich im vierten Lauf das " Lenkseil weggetreten " habe, sagte Jamanka am ARD -Mikrofon. Stephanie Schneider (+1,43) und Leonie Fiebig lagen bis zur Wettbewerbshalbzeit ebenfalls noch gut im Rennen, fielen durch einen schwachen dritten Lauf aber zurück und wurden letztlich Fünfte.

Kalicki eigentlich als Ergänzung gedacht

Kalicki hatte sich erst durch den Sieg bei der Junioren- WM vor zwei Wochen in Winterberg ihr Ticket für Altenberg gesichert und galt eher als Ergänzung des Kaders hinter den erfahrenen Pilotinnen um Jamanka. Auch im Weltcup kam sie erst in dieser Saison zu ihren ersten beiden Einsätzen. Ihre Leistung in Altenberg, auf einer der schwierigsten Bahnen der Welt, ist deshalb besonders hoch zu bewerten.

Die beiden ersten Läufe am Freitag (21.02.2020) waren von schweren Stürzen überschattet worden. Auch die deutsche Senkrechtstarterin Laura Nolte erwischte es dabei. Sie kam zwar glimpflich davon, trat am Samstag aber nicht mehr an.