Die fünf großen deutschen Wintersport-Momente der Saison

Ski Alpin - Kira Weidle und das deutsche WM-Team

Vier WM -Medaillen gewannen die Deutschen Skirennläufer beim Saisonhöhepunkt in Cortina d‘Ampezzo. Super-G-Silber für Romed Baumann, Abfahrts-Silber für Andreas Sander, Abfahrts-Silber für Kira Weidle und Team-Bronze - jede Medaille eine Überraschung. Bei sonst nur vier Podestplätzen im gesamten Weltcup-Winter war das deutsche Team bei den wichtigsten Rennen des Winters da. Welche Medaille ist nun die wichtigste? Die erste Männer-Medaille in der Abfahrt seit 2001? Weidles bestes Karriereergebnis und die erste deutsche Medaille in der Königsdisziplin seit 2013? Baumanns erste Medaille für den DSV? Die Team-Medaille mit der jungen Emma Aicher? Schwer zu gewichten.

Vielleicht hat Kira Weidle in Sachen Überraschung ein bisschen die Nase vorn. Das sahen übrigens auch die 4.000 von der Deutschen Sporthilfe geförderten Profi-Athletinnen und -Athleten so: In einer Abstimmung unter allen Sportlern setzte sich Weidle als "Sportlerin des Monats Februar" durch. Das war mit Maria Höfl-Riesch zuvor erst einer Alpin-Fahrerin gelungen.