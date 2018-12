Wierer gewinnt um einen Wimpernschlag - Deutsche verpassen Top-Ten-Plätze

An der Spitze entwickelte sich ein Fernduell zwischen der Finnin Kaisa Mäkäräinen und der Italienerin Dorothea Wierer. Beide Biathletinnen ließen im Stehendschießen eine Scheibe stehen, doch Wierer (21:04,90 Minuten) hatte das bessere Ende für sich und setzte sich im Ziel mit dem hauchdünnen Vorsprung von 0,6 Sekunden vor Mäkäräinen durch. Den Erfolg hatte sich die Siegerin vor allem am Schießstand gesichert, wo sie durch Schnellfeuereinlagen Mäkäräinen glatt 21 Sekunden abnahm. Dritte wurde die Russin Ekaterina Yurlova-Percht (+ 24,40 Sekunden)

Hinz beste Deutsche

Vanessa Hinz

Bei besten Bedingungen hatten sich 102 Starterinnen in Hochfilzen in die Spur begeben. Ohne Zugpferd Laura Dahlmeier ging es für die deutschen Athletinnen auf der tief verschneiten WM-Strecke von 2017 um den ersten Podestplatz des Winters. Die Rechnung ging letztlich nicht auf. Für das beste Ergebnis aus deutscher Sicht sorgte Vanessa Hinz (+52,60 Sekunden), die fehlerfrei schoss, in der Loipe an die Spitzenzeiten doch nicht ganz heran kam und den elften Platz belegte. Zwei Ränge dahinter reihte sich Franziska Hildebrandt (+59,30 Sekunden) ein. Die gebürtige Hallenserin leistete sich im Liegendanschlag eine Fahrkarte und musste in die 150-Meter-Strafrunde. Platz 14 teilte sich Karolin Horchler aus Clausthal-Zellerfeld mit der Südkoreanerin Anna Froline. Beide Kontrahentinnen hatten im Ziel 1:00,50 Minuten Rückstand auf die Siegerin.

Stand: 13.12.2018, 15:30