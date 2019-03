Wie geht es weiter mit Laura Dahlmeier? Entscheidung im Frühjahr

Fortsetzung der Karriere oder ein Karriereende? Laura Dahlmeier hat sich nach dem Ende des Biathlon-Winters noch nicht entschieden, wie es weitergeht. Wie die Nachrichtenagentur dpa meldet, will sich Dahlmeier "wie jedes Jahr im Frühjahr entscheiden" , ob sie ihre außergewöhnliche Karriere fortsetzt oder nicht.

"Werde abwägen, was wichtig ist"

Laura Dahlmeier bei der Biathlon-WM in Östersund

Nach einer Saison mit vielen Verletzungen, Infekten und schwächebedingten Zwangspausen steht demnach noch nicht fest, ob Dahlmeier im kommenden Winter antreten und sich auf die Weltmeisterschaft 2020 im italienischen Antholz, einem ihrer Lieblingsorte im Weltcup, vorbereiten wird. "Ich werde abwägen, was für mich wichtig ist, wie es mir geht und was mein Körper sagt" , erklärte die zweifache Olympiasiegerin.

Noch kein Ende des Winters für Dahlmeier

Auf Facebook schrieb Dahlmeier nach dem Saisonfinale am Sonntag (24.03.2019) in Oslo: "Es wird Zeit die Beine hoch- und die Waffe wegzulegen." Komplett ausruhen kann die Bayerin aber noch nicht. In dieser Woche stehen noch die Zoll-Weltmeisterschaften an, an denen Dahlmeier als Angestellte des Deutschen Zolls teilnehmen muss.

"Bronzemedaille scheint in goldener Farbe"

Gemessen an früheren Erfolgen hat Dahlmeier in den vergangenen Monaten einen Winter zum Abhaken erlebt. Die 25-Jährige verpasste den Saisonstart, musste während der Saison immer wieder aussetzen und nahm erkältet an der Weltmeisterschaft im März in Östersund teil. Die siebenfache Weltmeisterin und 20-fache Weltcupsiegerin kam dennoch zu zwei WM-Bronzemedaillen und lief siebenmal auf das Podest. Durch die vielen Rückschläge "scheint die Bronzemedaille vom Sprint für mich in goldener Farbe" , schreibt Dahlmeier mit Rückblick auf die WM auf Facebook.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

dh/dpa | Stand: 25.03.2019, 09:16