Preuß holt im letzten Biathlon-Rennen der Saison den dritten Platz

Der Sieg in einem turbulenten Rennen ging an die Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold, die auf der Schlussrunde noch die Belarusin Dsinara Alimbekawa abfing. Preuß kam mit 11,1 Sekunden Rückstand ins Ziel. Insgesamt wurden in dem Rennen 210 Fehler geschossen.

Angeschlagene Simon chancenlos

Die deutschen Frauen starteten beim ersten Schießen größtenteils fehlerfrei. Franziska Preuß, Janina Hettich und Vanessa Hinz gingen nach fünf Treffern einem knappen Rückstand auf die Führende Marketa Davidova zurück auf die Strecke. Denise Herrmann musste hingegen ebenso wie Tiril Eckhoff gleich zwei Extrarunden drehen. Sie hatten knapp 50 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Ganz bitter verlief der Tag für die bis vor dem Rennen führende im Massenstart-Weltcup, Julia Simon. Die Französin hatte am Morgen Fieber und musste gleich vier Mal in die Strafrunde.

Preuß und Wierer in die Strafrunde

Beim zweiten Schießen trafen die Spitzenreiterinnen um Preuß und Wierer jeweils eine Scheibe nicht, blieben so aber eng beieinander. Die Ukrainerin Julija Dschyma übernahm vorerst die Führung, wurde aber auf dem Weg zum nächsten Schießen wieder eingeholt. Hettich erlaubte sich im zweiten Liegendanschlag einen Fehler, Hinz derer drei. Auch Herrmann musste einmal mehr 300 Zusatzmeter einnehmen. Ganz am Ende des Feldes leistete sich Simon fünf weitere Fahrkarten, lag aber auf Grund der Ergebnisse der Kontrahentinnen zu diesem Zeitpunkt in Disziplin-Wertung noch immer in Führung.

Preuß will zu viel und verschießt

Bei stärker werdenden Wind leisteten sich zahlreiche Athletinnen gleich mehrere Fehler, einzig die Weißrussin Dsinara Alimbekawa konnte alle fünf Versuche ins Schwarze und lief von Position zwölf nach ganz vorne. Dahinter wurden die Platzierungen erst einmal durchgewirbelt. Hettich war nun Dritte hinter Wierer, Preuß fiel bis auf Rang elf zurück. Hinz war nach dem Schießen 19., Denise Herrmann traf wieder nur drei ihrer Versuche und lag mit fast zwei Minuten Defizit auf Position 24.

Wierer steht und steht und steht

Auch im finalen Schießen wackelten die Gewehre mächtig im Wind. Alimbekawa musste drei Mal in die Runde, ging trotzdem knapp vor Ingrid Landmark Tandrevold auf die Strecke zurück. Franziska Preuß kam mit einem Fehler vergleichsweise gut durch und ging als Vierte wieder auf die Strecke. Wierer ließ sich unfassbar viel Zeit und musste Konkurrentin um Konkurrentin vorbeiziehen lassen. Trotzdem traf sie am Ende drei Scheiben nicht. Hettich verlies den Schießstand als Siebte, Herrmann hatte sich auf Position zwölf nach vorne gekämpft.

Auf der Schlussrunde überholte Trandevold zunächst Alimbekawa, dahinter lief Preuß auf die beiden Führenden auf, schaffte es aber nicht mehr ganz an sie heran.