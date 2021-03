Sprint, Verfolgung und Massenstart sind die Disziplinen beim abschließenden Weltcup-Wochenende der Biathleten in Östersund. Während bei den Frauen nur noch eine Entscheidung aussteht, ist es bei den Männern deutlich spannender.

Frauen: Massenstart noch völlig offen

So hat die Norwegerin Tiril Eckhoff - die überragende Skijägerin in dieser Saison - in der Vorwoche in Nove Mesto sowohl im Gesamtweltcup als auch im Sprint und der Verfolgung schon alles klargemacht. Daher verspricht bei den Frauen nur noch das abschließende Massenstartrennen ganz viel Spannung über die Vergabe einer kleinen Kristallkugel. Da liegen die besten sechs innerhalb von 16 Punkten - unter ihnen auch Franziska Preuß. Bei noch 60 zu vergebenen Punkten hätte sie noch alle Chancen, müsste dafür aber gleich vier Kontrahentinnen deutlich hinter sich lassen.