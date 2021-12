Maillet bringt heimische Kulisse zum Beben

Dreimal atmete Maillet durch, bis er in das letzte Schießen ging. Dann fielen die Scheiben eine nach der anderen. Unter dem Jubel der 20.000 Zuschauer in Le Grand Bornand und mit einer Siegerfaust ging er in seine letzte Runde. Der erste Platz war ihm nicht mehr zu nehmen. Maillet sicherte sich mit dem Sieg auch die Führung im Gesamtweltcup.

Lesser von 26 auf zehn

Erik Lesser war als 26. gestartet. Er schoss gut, leistete sich nur einen Fehler und lief stark. Erst im Schlussspurt musste er sich dem Franzosen Emilien Jacquelin geschlagen geben. " Gestern nach dem Sprint war ich ziemlich unzufrieden. Ich habe lange gebraucht, um das zu verarbeiten. Ich habe trotzdem gesagt: Top-Sechs schaffe ich. "

Deshalb sei er nicht ganz zufrieden: "D as ist eine Sache des Anspruchs. Ich will vorne rein. Ich bin mit dem Ziel in die Saison gegangen, im Gesamtweltcup in die Top Zehn zu gehen. Da ist ein Ergebnis wie heute vielleicht doch bisschen Balsam für die Seele. "

Doll knackt Olympia-Norm

Philipp Nawrath lief von Platz 16 auf 13 (+1:48,9/2). Benedikt Doll knackte mit Platz 15 (1:52,7/2) die Olympianorm. Johannes Kühn fiel mit vier Schießfehlern von 21 auf Platz 24 zurück (+2:40,0). Philipp Horn wurde 28 (+2:56,2/3). Roman Rees lief von Platz 47 auf Rang 36 vor (+3:34,5/2).

Bö verpatzt Rennen am Schießstand

Johannes Tinges Bö, der als Erster in die Verfolgung gestartet war, leistete sich gleich beim ersten Schießen zwei Fehler und verlor die Führung früh an Latypov. Am Ende standen drei Fehler bei Bö zu Buche. Dennoch reichte es für Platz fünf hinter Anton Smolski (Belarus).

rho | Stand: 18.12.2021, 15:45