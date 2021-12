Starkes Trio an der Spitze, guter deutscher Start

Nach den beiden Liegendschießen bahnte sich ein spannendes Rennen an der Spitze an. Nach einem Schießfehler büßte Olsbu-Roeiseland ihren Vorsprung im zweiten Anschlag ein, belegte hinter der als Zehnte gestarteten Hanna Oeberg Rang zwei, dahinter ihre Schwester Elvira Oeberg. Alle drei gingen nahezu zeitgleich in die dritte Runde.

Herrmann konnte zu diesem Zeitpunkt noch zwei Plätze gutmachen, ein Fehler im zweiten Schießen kostete sie aber einige Ränge. Anders lief es bei Hinz, die liegend fehlerfrei blieb und sich von Rang 27 auf den elften Platz vorarbeitete.

H. Oeberg und Olsbu-Roeiseland schießen sich aus dem Siegrennen

Das dritte Schießen veränderte die Situation an der Spitze bedeutend. Während sich Elvira Oeberg schadlos hielt, mussten ihre Schwester Hanna und Olsbu-Roeiseland zweimal in die Strafrunde und fielen weit zurück. Oeberg führte nun mit 10,5 Sekunden auf Lisa Theresa Hauser (Österreich) und die Französin Julia Simon (+18,5 Sekunden), die zu diesem Zeitpunkt fehlerfrei schossen.

Auch Hinz und Herrmann wurde das erste Stehendschießen zum Verhängnis, sie verfehlten jeweils zwei Scheiben und fielen weit zurück. Mit drei fehlerfreien Anschlägen hatte sich Vanessa Voigt zwischenzeitlich als beste Deutsche auf Rang 17 vorgearbeitet. Herrmann war nur noch 23., Hinz auf Platz 26.

Herrmann schließt mit drei Fehlern ab

Als Führende ging Oeberg ins letzte Schießen und konnte als solche trotz eines Fehlers auch die letzte Runde angehen. Ihr Vorsprung auf Simon, die ebenfalls einmal danebenschoss, betrug 3,6 Sekunden. Und da Oeberg aktuell die schnellste Läuferin der Konkurrenz ist, deutete sich da schon eine Entscheidung an. Ihre Schwester Hanna Oeberg arbeitete sich derweil wieder auf Rang drei vor.

Voigt leistete sich ihren ersten Fehler, fiel zurück. Hinz konnte sich mit einem fehlerfreien Schießen wieder vorarbeiten. Herrmann verfehlte gleich drei Scheiben - es deutete sich ein enttäuschendes Resultat für die deutschen Damen an.

Zwei Oebergs auf dem Podest

Vorne geschah Erwartbares: Elvira Oeberg setzte sich von Simon ab und lief ihrem ersten Weltcupsieg entgegen. Im Ziel hatte die Schwedin 4,2 Sekunden Vorsprung. Hinter der Französin gewann Hanna Oeberg den Kampf um den dritten Platz gegen Olsbu-Roeiseland.

Hinz wurde am Ende als 15. beste Deutsche, Voigt kam fünf Sekunden nach ihr als 19. ins Ziel. Für Herrmann blieb am Ende mit sechs Schießfehlern nur der 38. Platz. Nachdem sie als 14. gestartet war, verlor sie also 24 Ränge.

" Das ist definitiv ein Rennen zum Vergessen gewesen. Am Anfang lief es noch nach Plan, aber ich habe schon auf der Strecke gemerkt, dass mir die Kraft fehlt und ich nicht richtig mitkomme. Im Stehen habe ich mich dann sehr wacklig gefühlt und auf der Strecke wollten die Beine nicht, wie ich das wollte ", sagte Herrmann.

Für Anna Weidel, die als 59. ins Rennen ging, startete der Wettkampf schon äußerst schlecht. Wegen eines Frühstarts bekam sie eine 30-Sekunden-Strafe. Am Ende schnitt sie als 52. zwar besser ab, aber war dennoch Letzte. Acht Athletinnen gingen nicht an den Start oder kamen nicht ins Ziel.

sho | Stand: 18.12.2021, 13:55