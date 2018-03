DSV-Quartett mit Podestplatz am Holmenkollen

Nach dem achten und letzten Schießen ging Schlussläuferin Laura Dahlmeier mit nur acht Sekunden Rückstand auf die führende französische Staffel aus dem Schießstand am Holmenkollen. Alles sah danach aus, als ob die Deutsche den Rückstand möglicherweise noch zulaufen kann, doch daraus wurde nichts. " Mir haben etwas die Körner gefehlt ", sagte Dahlmeier nach dem Rennen.

Französin Bescond lässt nichts anbrennen

Frankreichs Schlussläuferin Anais Bescond präsentierte sich hingegen in starker Laufform und baute den Vorsprung bis ins Ziel sogar noch aus. Dahlmeier, die am Samstag (17.03.2018) mit Maren Hammerschmidt, Denise Herrmann und Franziska Preuß an den Start ging, kam schließlich mit 14,4 Sekunden Rückstand ins Ziel. Insgesamt brauchten die DSV -Damen sieben Nachlader und damit einen mehr als die siegreichen Französinnen. Platz drei ging an die italienische Staffel (+33,2 Sekunden/acht Nachlader).

Entschädigung für Olympia-Enttäuschung

Der letzte Team-Wettkampf des Winters entschädigte damit zumindest ein bisschen für die Enttäuschung bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang, wo die DSV -Staffel vor gut drei Wochen nur den achten Rang belegt hatte. Dies war von den vergangenen zwölf Staffelrennen saisonübergreifend das einzige Rennen ohne deutsche Podestplatzierung. " Wir haben ein gutes Ergebnis gebraucht, das tut der gesamten Mannschaft gut ", so Dahlmeier.

Am Sonntag steht noch ein Verfolgungsrennen an, bevor die Weltcup-Saison beendet ist.