Domratschewa lief ohne Schießfehler zu ihrem 33. Weltcupsieg und hatte nach 7,5 Kilometern 1,2 Sekunden Vorsprung auf die ebenfalls fehlerfreie Finnin Kaisa Mäkäräinen. Rang drei ging an Tiril Eckhoff aus Norwegen.

Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier musste eine Strafrunde absolvieren und hatte am Ende 50 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Karolin Horchler (0 Fehler) wurde Elfte, Vanessa Hinz (1) kam auf Rang 20. Franziska Preuß (2), Franziska Hildebrand (2), Denise Herrmann (3), Maren Hammerschmidt (3) und Nadine Horchler (1) verpassten dagegen die Top-20 zum Teil klar.

Kuzmina holt kleine Kristallkugel

Trotz ihres fünften Saisonsiegs verpasste Domratschewa die kleine Kristallkugel im Sprint-Weltcup. Diese sicherte sich Anastasiya Kuzmina aus der Slowakei, der in ihrer Geburtsstadt ein 12. Platz reichte. Im Kampf um den Gesamt-Weltcup bleibt es vor den beiden abschließenden Rennen am Samstag (Verfolgung 10 km) und am Sonntag (Massenstart 12,5 km) spannend. Kuzmina, Mäkäräinen und Domratschewa haben noch Chancen. Für Dahlmeier geht es am Sonntag nur noch um die kleine Kristallkugel im Massenstart.

Stand: 23.03.2018, 16:01