Denise Herrmann: Am Schießstand hapert's noch

Wie Preuß zeigte auch die mit großen Hoffnungen gestartete Denise Herrmann auf der Strecke wieder mal eine richtig starke Leistung. Allein: Am Schießstand waren allerdings drei Fehler mindestens zwei zu viel.

Schon beim Liegendschießen leistete sich die Weltmeisterin einen Fehlschuss, über den sie sich sichtlich ärgerte und in der Folge ihr Gewehr nicht mehr richtig umgeschnallt bekam ( "das hat mich richtig genervt und gewurmt" ). Im Stehendanschlag kamen zwei weitere Fahrkarten dazu. Trotzdem hatte sie im Ziel "nur" 1:07,4 Minuten Rückstand auf Eckhoff - das zeigt, dass zumindest die Laufleistung wieder stimmt.

Hammerschmidt mit deutlicher Aufwärtstendenz

Über eine klare Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche durfte sich Maren Hammerschmidt freuen. Sie blieb am Schießstand fehlerfrei, kann aber nach wie vor in der Loipe nicht mit den Besten mithalten. Im Ziel pumpte die 31-Jährige gehörig. In der Endabrechnung reichte es nach Platz 69 in der vergangenen Woche diesmal zu Rang 17. "Das war jetzt heute ein bisschen besser, aber noch nicht das, was ich brauche. Wir haben viele Steine umgedreht" , sagte Hammerschmidt in der Sportschau.

Vanessa Hinz kommt dagegen weiterhin nicht so richtig in Tritt. Immerhin: Diesmal leistete sich die Schlierseerin nur einen Fehler im Stehendanschlag. Mit einem Rückstand von 1:30,4 Minuten kam sie auf Platz 31. Die sechste deutsche Starterin Anna Weidel beendete den Wettbewerb auf einem enttäuschenden 88. Rang (3/+ 3:25,3 ).