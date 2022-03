Der Sieger des letzten Biathlon-Rennen in diesem Winter heißt Sivert Guttorm Bakken. Der Norweger blieb beim Massenstart in Oslo am Sonntag (20.03.2022) fehlerfrei und überquerte die Ziellinie vor seinem Landsmann Sturla Holm Laegreid (2 Fehler/+0,5 Sekunden). Bakken sichert sich damit auch die kleine Kristallkugel für die Gesamtwertung im Massenstart.

Dritter wurde der Franzose Emilien Jaquelin (2/+13,4), der auf der Schlussrunde noch Erik Lesser (2/+21,6) überholte. Der Thüringer, für den es das letzte Rennen seiner Karriere war, hatte am Samstag noch sensationell die Verfolgung gewonnen.