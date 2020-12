Erik Lesser, Roman Rees, Arnd Peiffer und Benedikt Doll mussten sich am Sonntag (06.12.2020) im finnischen Wald von Kontiolahti nur Norwegen und Schweden geschlagen geben. Top-Favorit Norwegen hatte 39,2 Sekunden Vorsprung auf die Schweden, die sich dank Schlussläufer Sebastian Samuelson noch den zweiten Platz sicherten. Die deutsche Staffel hatte im Ziel 51,7 Sekunden Rückstand auf den Sieger.

Lesser strapaziert Nervenkostüm

In der Loipe hui, am Schießstand pfui - galt für Startläufer Lesser (SV Eintracht Frankenhain). Er versemmelte im Liegenschießen den letzten Schuss, setzte den Nachlader aber ins Ziel. Im zweiten Schießen machte es der Thüringer dann ganz spannend, brauchte alle drei Nachlader und vermied die Strafrunde gerade so.



Dafür musste Mitfavorit Emilien Jacquelin vom Mitfavoriten Frankreich drei Mal in die Runde und fiel aussichtslos zurück. Der 32-jährige Lesser glänzte dagegen mit einer famosen Schlussrunde, holte mehr als 20 Sekunden auf und schickte Rees zeitgleich mit Norwegen und Belarus ins Rennen. " Die letzte Runde täuscht aber nicht über meine große Schwäche hinweg. Wenn man drei hängen lässt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man in die Runde muss. Meine Beine gewackelt, ich war nervös und froh, dass ich die Runde vermieden habe", sagte Lesser in der Sportschau selbstkritisch.

Rees bleibt in der Spitzengruppe

Das Führungstrio um Rees, Vetle Sjaestad Christiansen (Norwegen) und Sergej Bocharnikow (Belarus) machte ordentlich Dampf und baute seinen Vorsprung auf die nächsten Verfolger aus. Das Trio blieb nach dem ersten fehlerfreien Schießen zusammen und trennte sich erst nach dem Stehend-Anschlag.



Rees ging als Erster mit zwei Nachladern raus, spürte aber den Atmen der Tschechen, Norweger und Österreicher. Zwei hielt Rees in Schach, der Norweger Christiansen war einen Tick zu schnell. Rees freute sich "über eine gelungene Schlussrunde" und übergab nur 3,5 Sekunden nach Norwegen an Staffel-Dauerbrenner Arnd Peiffer.

Peiffer behauptet Platz zwei

Der 32-jährige Peiffer, der seit Jahren kein Staffelrennen verpasst hat, bekam es mit Tarjei Bö zu tun. Die beiden kamen mit gut 20 Sekunden Vorsprung auf die nächsten Verfolger zum Schießen und gingen nach fünf Volltreffern zurück auf die Runde. In der Loipe war Bö der schnellere Mann. Er kam mit 16 Sekunden Vorsprung zum zweiten Schießen - und dieser bestand auch nach dem Stehendanschlag (beide je ein Nachlader).



Auf Bö verlor Peiffer (23,9 +s) auf der Schlussrunde etwas, Schweden, Schweiz und Russland kamen dagegen nicht näher (+ 40,7 s auf Bö). "Tarjei war on fire. Es hätte nichts gebracht, mitzugehen" , erklärte Peiffer später.

Doll muss Schweden noch ziehen lassen

Schlussläufer Doll bekam es mit den überragenden Johannes Thingnes Bö (Norwegen) und dem Schweden Sebastian Samuelson zu tun. In der Loipe enteilte Bö und Samuelson holte auf. Während der Norweger beim Liegendschießen drei Fehler produzierte, blieben Doll und Samuelson fehlerfrei und holten auf (+ 15,8 s/+24,8 s). Dahinter flog aber schon der Russe Loginow heran (+ 30,7 s). Die Entscheidung fiel im vierten Schießen: Bö ging auf und davon, auch Samuelson, der zeitgleich mit Doll ankam, brauchte nur einen Nachlader, Doll zwei. Loginow verabschiedete sich mit drei Nachladern. Auf der Schlussrunde kam Doll nicht mehr an den Schweden heran, brachte den dritten Platz aber ins Ziel.