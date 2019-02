Bö deklassiert Konkurrenz in Canmore

Erik Lesser hat bei der Machtdemonstration des Norwegers Bö in Canmore das Podest nur knapp verpasst. Im wegen der niedrigen Temperaturen in den kanadischen Rocky Mountains auf 15 Kilometer verkürzten Einzelrennen vergab Lesser seine erste Podiumsplatzierung des Winters durch einen Fehler beim letzten Schuss und wurde mit 3:01,7 Minuten Rückstand Achter. Der 30-Jährige erfüllte damit die Norm für die WM in Östersund/Schweden (7. - 17. März).

Peiffers Rennen war "okay"

Arnd Peiffer (zwei Schießfehler) ärgerte sich nach Rang 13, hätte er doch ohne seinen Fehlschuss beim letzten Stehendanschlag um die Podiumsplätze mitkämpfen können. "Es war absolut drin, gut zu schießen. Mit meiner Laufzeit bin ich auch nicht zufrieden. Es war okay, mehr nicht", so Peiffer am ARD -Mikrofon. Philipp Nawrath (zwei Fehler) wurde 17., die weiteren deutschen Starter verpassten die Top-20 hingegen.

Bö auf Rekordjagd

Das Maß der Dinge bleibt aber Johannes Thingnes Bö. Der 25-Jährige feierte bei Temperaturen von minus 14 Grad dank einer fehlerfreien Vorstellung bereits seinen zwölften Erfolg des Winters und hat den Saisonrekord des Franzosen Martin Fourcade (14 Siege), der in Canmore ausließ, bei noch zehn ausstehenden Rennen fest im Visier. Auf den Norweger Vetle Sjaastad Christiansen (zwei Schießfehler) auf Rang zwei hatte Bö gigantische 2:10,2 Minuten Vorsprung, Dritter wurde der Russe Alexander Loginow (2/2:41,0).

Staffelrennen am Freitag

Am Freitag folgen in Canmore die beiden Staffeln (ab 20.30 Uhr/Livestream und Liveticker), ehe am Samstag die Sprintrennen (ab 20.20 Uhr/ Livestream und Liveticker) den vorletzten Weltcup im Vorfeld der WM in Östersund abschließen.

Thema in: Wintersport im Ersten, 07.02.2019, Ab 20.15 Uhr

ten/sid | Stand: 07.02.2019, 21:30