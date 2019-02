Platz vier für Hildebrand bei Eckhoff-Show

Franziska Hildebrand hat zum Auftakt des Weltcups im kanadischen Canmore im Einzel als beste Deutsche Platz vier belegt. Die 31-Jährige blieb am Donnerstag (07.02.) ohne Schießfehler und verpasste ihren ersten Podestplatz in dieser Saison um 26,9 Sekunden.

Eckhoff ganz stark in der Loipe

Den Sieg im Wettkampf, der wegen der eisigen Kälte auf 12,5 Kilometer verkürzt wurde, sicherte sich die wie entfesselt laufende Norwegerin Tiril Eckhoff (1 Fehler) vor Marketa Davidova aus Tschechien und der Italienerin Lisa Vittozzi (beide 0).

Tiril Eckhoff

Dahlmeier mit Luft nach oben am Schießstand

Laura Dahlmeier konnte aufgrund von zwei Schießfehlern nicht in den Kampf um die vorderen Plätze eingreifen. Auf Rang neun hatte sie 1:30,5 Minuten Rückstand auf Eckhoff. Noch vor elf Tagen hatte die siebenmalige Weltmeisterin Dahlmeier in Antholz erstmals in diesem Winter gewonnen. "Mit dem Schießen bin ich nicht ganz zufrieden, da gibt es Verbesserungspotential. Aber mit dem Laufen war ich zufrieden", so Dahlmeier nach dem Rennen. Zweitbeste Deutsche bei Temperaturen von minus zehn Grad war Vanessa Hinz (1 Fehler) als Sechste.