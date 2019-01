Dahlmeier, die mit nur vier Sekunden Rückstand gestartet war, setzte sich schnell an die Spitze und blieb im Liegendschießen fehlerfrei. Beim ersten Stehendschießen handelte sich die 25-Jährige aber eine Strafrunde mit 150 Extra-Metern ein. Damit lief sie Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi auf der vorletzten Runde hinterher. Beim letzten Schießen mussten die Italienerinnen allerdings in die Strafrunde, während Dahlmeier direkt in die Schlussrunde startete. Damit rückte die Spitzengruppe weiter zusammen und Dahlmeier schob sich noch auf Rang zwei. Ihr Rückstand auf Wierer (29:20,1 Minuten) betrug sechs Sekunden.

Dorothea Wierer (Archiv)

Im ZDF sagte Dahlmeier: "Das war wirklich ein schönes Rennen. Ich habe Doro nicht eingeholt, aber es war doch ein kleiner Sieg." Sie erklärte: "Ich habe gutes Material gehabt und meine Attacke in der Abfahrt gesetzt. Am Schießstand habe ich mir die eine oder andere Sekunde mehr Zeit gelassen."

Horchler mit nur einem Fehler - Herrmann patzt sieben Mal

Denise Herrmann muss mehrfach in die Strafrunde (Archiv)

Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) lief mit drei Schießfehlern und einem Rückstand von 2:08,2 Minuten auf Position 18. Drittbeste Deutsche war Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld), die nur nach dem letzten Schießen eine Strafrunde absolvieren musste, auf Rang 21 (+2:14,6). Denise Herrmann (Oberwiesental) verdankte nach sieben Schießfehlern ihrer guten Laufleistung noch Platz 23. Vanessa Hinz (Schliersee) überquerte nach drei Schießfehlern als 26. die Ziellinie (+2:39,8).