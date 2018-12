Wieder Fourcade-Festspiele in Nove Mesto?

Die beiden Ausnahmeathleten haben bis jetzt jeden Einzelwettbewerb der Saison für sich entschieden. Der Franzose Fourcade gewann das Einzelrennen in Pokljuka sowie die Verfolgung in Hochfilzen. Bö gewann Sprint und Verfolgung in Pokljuka und das Sprintrennen in Hochfilzen. Eine klare Sache also?

Kann Fourcade seine Siegesserie wiederholen?

Der Blick in die Statistik spricht klar für Martin Fourcade - nicht nur im Vergleich mit dem Dauerrivalen aus Norwegen. Die jüngsten Weltcup-Rennen, die in Tschechien ausgetragen wurden, waren Fourcade-Festspiele. Der Franzose siegte 2016 in Sprint, Verfolgung und Massenstart.

Johannes Thingnes Bö konnte in Nove Mesto noch keinen Sieg bejubeln.

Für den Norweger dagegen lief es bis jetzt in Nove Mesto weniger erfolgreich: Ein vierter Platz im Sprintrennen 2016 ist das beste Ergebnis, das Johannes Thingnes Bö vorweisen kann. Sein Interesse daran, dass die Statistik nach diesem Wochenende auch einen Podestplatz beinhaltet, dürfte groß sein.

Doll findet Strecke "gar nicht so verkehrt"

Simon Schempp hingegen verbindet mit Nove Mesto hauptsächlich positive Erinnerungen: 2015 wurde er im Sprint und in der Verfolgung Zweiter, ein Jahr später reichte es für den vierten Platz in der Verfolgung und im Massenstart sogar zu Rang zwei.