Nächster Sieg für Bö? Ratlosigkeit bei Fourcade

Hinter ihm landete bei beiden Rennen überraschenderweise nicht Martin Fourcade, wie es in der letzten Saison so häufig der Fall gewesen war. Der Franzose hatte zwar den ersten Wettkampf der Saison für sich entschieden, anschließend jedoch mit Problemen zu kämpfen gehabt. Im Sprint am Freitag reichte es für den Franzosen lediglich zu Platz 24, bei der Verfolgung zwei Tage später gab er nach dem letzten Schießen frustriert auf.

Martin Fourcade sucht nach Antworten

Martin Fourcade: "Virus oder Formschwäche?"

Das fehlende Körpergefühl und die Tatsache, dass er wohl nicht in der Lage ist, in der Loipe ausreichend Geschwindigkeit aufzubauen, wirft die Frage auf, ob der siebenfache Gesamtweltcup-Sieger ein medizinisches Problem hat. Zunächst habe Martin Fourcade keine speziellen Untersuchungen machen lassen, sagte er französischen Medien. " Ist es ein Virus oder eine vorübergehende Formschwäche? ", fragte der fünffache-Olympiasieger selbst nach dem enttäuschenden Wochenende, ohne darauf eine Antwort zu haben. Sein Trainer Vincent Vittoz schloß eine Erkrankung jedoch aus. " Er ist nicht erkältet ", sagte Vittoz ratlos: " Es wäre viel einfacher, wenn er eine böse Erkältung hätte, dann könnte man zumindest das Problem genauer bestimmen. " Auch wenn all das danach klingt, als seien Fourcade und sein Team nicht so bald in der Lage, das Problem zu lösen - beunruhigt ist der Franzose nicht. "Ich mache mir deshalb keine großen Sorgen" , sagt er, " es ist eher Unverständnis ".

Bö gegen die Franzosen - Was machen die Deutschen?

Auch wenn Fourcade nicht so schnell wieder in Form kommt, gibt es auch in Hochfilzen genug französische Konkurrenz für Johannes Thingnes Bö. Fourcades Landsmänner Antonin Guigonnat und Quentin Fillon Maillet wurden jeweils einmal hinter dem Norweger Zweite. Das Duell der beiden Nationen dürfte also auch an diesem Wettkampf-Wochenende mit dem Auftakt im Sprint am Freitag (14.12.2018/ ab 14.15 Uhr, im Live-Ticker) weitergehen.

Johannes Kühn schaffte es in dieser Saison bereites ein Mal aufs Podium

Das deutsche Team will Johannes Thingnes Bö in Hochfilzen ebenfalls Paroli bieten. Johannes Kühn wird am Freitag als erster Deutscher mit Startnummer 18 um 14:24 Uhr ins Rennen gehen, außerdem sind Simon Schempp (Nr. 23/14:26:30 Uhr), Benedikt Doll (Nr. 31/14:30:30 Uhr), Arnd Peiffer (Nr. 32/14:31 Uhr), Erik Lesser (Nr. 83/14:56:30 Uhr) und Philipp Horn (Nr. 94/15:02 Uhr) mit dabei.