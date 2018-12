Dopingvorwürfe - Österreichische Polizei befragt russische Biathleten

Russische Biathleten und Trainer sind am Rande des Biathlon-Weltcups in Hochfilzen von der Polizei befragt worden. Wie der russische Biathlon-Verband RBU am Donnerstag (13.12.2018) bestätigte, soll es dabei um angebliche Dopingverstöße bei der Biathlon-WM 2017 in Hochfilzen gegangen sein.

Trotzdem Start bei Weltcup

"Die Vertreter der Polizei haben einige russische Sportler und Spezialisten befragt" , heißt es in einer Mitteilung. Allerdings handelt es sich dabei nicht um eine offizielle Vernehmung. Wie die Staatsanwaltschaft in Wien bestätigte, werde gegen zehn Mitglieder der russischen Biathlonmannschaft ermittelt. Dies wurden den Beschuldigten nun offiziell mitgeteilt. Man ermittele wegen " der Anwendung verbotener Substanzen bzw. Methoden zum Zweck des Dopings " gegen fünf Betreuer. Gegen fünf Sportler steht der Verdacht des " schweren Betrugs im Zusammenhang mit Doping " im Raum, so die Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption am Donnerstag. Durchsuchungen oder Vernehmungen habe es jedoch nicht gegeben.

Die russische Mannschaft werde trotzdem bei dem am Donnerstag mit dem Frauen-Sprint (im Live-Ticker) beginnenden Weltcup und anderen internationalen Wettbewerben antreten. Der Besuch der österreichischen Polizei im russischen Teamhotel soll sich bereits am Mittwoch (12.12.2018) ereignet haben.

Liste mit 10 Athleten und Betreuern

Der russische TV-Sportkommentator Dmitri Gubernijew veröffentlichte auf Instagram eine Liste mit Namen von zehn Sportlern, Trainern, Ärzten und Masseuren. Von den Sportlern sollten Mannschaftskapitän Anton Schipulin, Alexander Loginow, Jewgeni Garanitschew, Alexej Wolkow sowie Irina Starych vernommen werden. Nicht alle von ihnen befinden sich jedoch aktuell bei der Weltcup-Mannschaft, unter anderem hat Schipulin noch kein Saisonrennen bestritten.

Shipulin streitet Vorwürfe ab

Olympiasieger Schipulin wies die Vorwürfe zurück. " Ich bin wütend über die Hexenjagd, die hier stattfindet ", teilte er auf Instagram mit. " Ich war immer ehrlich gegenüber mir selbst, der Biathlonfamilie und meinen Unterstützern ", schrieb Schipulin dort.

IBU nimmt Vorfall zur Kenntnis

Nach der Bestätigung der Vorgänge durch die österreichische Staatsanwaltschaft hat sich auch der Biathlon Weltverband geäußert. Die Internationale Biathlon-Union ( IBU ) teilte mit, man habe den Vorfall zur Kenntnis genommen, wolle sich aber zunächst einen Überblick verschaffen.

Langer Konflikt

Der Konflikt zwischen Russland und den internationalen Sportverbänden wegen weitverbreiteten Dopings dauert seit ersten Enthüllungen von Ende 2015 an. Zu den Winterspielen in Pyeongchang in Südkorea in diesem Februar hatte das Internationale Olympische Komitee ( IOC ) nur handverlesene russische Sportler zugelassen.

Stand: 13.12.2018, 10:11