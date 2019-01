Biathetin Vittozzi gewinnt in Oberhof

Die 23-Jährige Vittozzi präsentierte sich in Oberhof in bestechender Form. Bei guten äußeren Bedingungen blieb sie am Schießstand zweimal fehlerfrei und hatte nach 7,5 Kilometern im Ziel 5,3 Sekunden Vorsprung auf Anais Chevalier (Frankreich). Platz drei ging an die Schwedin Hanna Öberg.

DSV-Sextett ohne Dahlmeier ohne Chance

Der DSV war mit einem Sextett an den Start gegangen. Ohne die erkrankte Laura Dahlmeier konnten die Deutschen jedoch nicht in den Kampf um die vorderen Ränge eingreifen. Am besten schlug sich noch Karolin Horchler auf Rang 32. Dicht dahinter folgten Denise Herrmann (4 Fehler), Franziska Hildebrand (2 Fehler) und Nadine Horchler(1 Fehler). Franziska Preuß ließ drei Scheiben stehen und kam nicht unter die besten 40. Die junge Anna Weidel schoss beeindruckend schnell und ließ nur eine Scheibe stehen, schaffte es aber nicht, sich für das Verfolgungsrennen am Samstag zu qualifizieren.

Favoritinnen mit Schwierigkeiten

Einige der hochgehandelten Athletinnen hatten zu Beginn des neuen Jahres noch einige Schwierigkeiten. Die Slowakin Ansastasiya Kuzmina und die Italienerin Dorothea Wierer leisteten sich nicht nur jeweils zwei Fehler, sondern waren auch läuferisch nicht in der Lage, verlorenen Boden gut zu machen. Noch ärger erwischte es Kaisa Mäkäräinen. Die Finnin musste viermal in die Strafrunde.