Video: 9.1. | die Wintersport-News vom Sonntag

Sportschau. . 03:21 Min. . Das Erste.

Vinzenz Geiger erkämpft sich in einem spannenden Finish den Sieg in Val die Fiemme, Linus Straßer carvt aufs Podest und zu den Olympischen Spielen, die Biathleten hingegen verpassen das Podium - die Wintersport-News am Sonntag. | video