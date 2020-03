Video: Biathlon-Bundestrainer Kirchner beurteilt die Leistung im letzten Saisonrennen

Sportschau. . 01:21 Min. . Das Erste.

Für Mark Kirchner überwiegt die gute Leistung der Biathlon-Herren am Saisonende, wie er am ARD-Mikrofon erklärt. Sehen Sie hier die Stimme des Bundestrainers zur Verfolgung beim vorgezogenen Saisonfinale in Kontiolahti. | video