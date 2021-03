Video: Biathlon-Weltcup in Östersund - die Verfolgung der Männer in voller Länge

Sportschau. . 38:06 Min. . Das Erste.

In der Gesamtwertung der Biathleten bieten sich Johannes Thingnes Bö und Sturla Holm Laegreid ein dramatisches Kopf-an-Kopf-Rennen. In der 12,5-km-Verfolgung in Östersund könnte die Vorentscheidung fallen. | video