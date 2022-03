Doll sprintet in Otepää auf das Podest - Sieg für Fillon Maillet

Video: Biathlon in Estland - Weltcup-Premiere im kleinsten baltischen Staat

Mittagsmagazin. . 02:48 Min. . Das Erste.

Premiere in Estland - im kleinsten baltischen Staat findet in Otepää erstmals ein Biathlon-Weltcup statt. 70 Kilometer Luftlinie von Russland entfernt, ist der Krieg in der Ukraine auch hier allgegenwärtig. | video