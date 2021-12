Video: Als der Biathlon die Frauen entdeckte

Sportschau. . 24:46 Min. . Das Erste.

Sie wurden belächelt, bemitleidet oder einfach ignoriert. Lange bevor Magdalena Neuner oder Laura Dahlmeier Frauen-Biathlon zum Hype machten, waren andere die Pionierinnen des Sports in Deutschland. In der Sportschau-Doku erinnern sich Zeitzeugen wie Petra Behle, Uschi Disl, Renate Schinze, Uwe Müßiggang und Peter Bayer an die Zeit als die Biathlon-Scheiben anfingen, für die Damen zu fallen. | video