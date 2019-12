Biathlet Simon Schempp will wieder ein Siegläufer sein

Sportschau. . 02:40 Min. . Verfügbar bis 08.12.2019. Das Erste.

Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang fehlten Simon Schempp eine Fußspitze bis zur Goldmedaille, im darauffolgenden Winter fehlte dann einiges mehr um mit der Spitze mithalten zu können. Nun will Simon Schempp wieder in die Erfolgsspur finden und Deutschlands Biathlon-Anführer sein.