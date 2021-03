Stark - Herrmann räumt ab und stürmt auf das Podest

Denise Herrmann kann es doch! Nach viel Kritik an ihren Schießleistungen meldete sich die Oberwiesenthalerin mit einem bärenstarken Auftritt beim Verfolgungsrennen in Nove Mesto zurück. Mit nur einem Fehler stürmte Herrmann am Sonntag (7.3.2021) vom zehnten auf den zweiten Platz.



Franziska Preuß (2 Fehler) kämpfte bis zum Schluss um den dritten Platz, musste sich aber Marte Olsbu Röiseland (Norwegen) und Linn Person (Schweden) geschlagen geben. "Ich schaffe es einfach nicht, mehr als 90 Prozent Trefferquote zu bringen. Auf der Schlussrunde hatte ich mit Röiseland und Person ordentlich Konkurrenz. Trotzdem wäre ein Podestplatz mal wieder cool", sagte Preuß.

Eckhoff in eigener Liga unterwegs

Ganz vorn ging nichts, weil Eckhoff nach ihrem Sieg im Sprint auch im Verfolger keine Schwächen zeigte und fast spielerisch leicht gewann. Die vierfache Goldmedaillen bei der Weltmeisterschaft in Pokljulka ist längst nicht satt und stand quasi nach zwei fehlerfreien Liegendschießen als Siegerin fest.

Trotz dreier Fehler am Stehendanschlag hatte die Ausnahme-Athletin bei ihrem Start-Ziel-Sieg 24,0 Sekunden Vorsprung vor Herrmann. Die Norwegerinnen setzten damit ihre Machtdemonstration in den Verfolgern fort. In allen sechs Rennen stand immer eine Norwegerin ganz oben, allein fünf Mal Eckhoff.

Hinz von 23 auf 11

Vanessa Hinz trumpfte am Schießstand ebenfalls stark auf, ließ nur eine von 20 Scheiben stehen und verbesserte sich vom 23. auf den elften Platz.

Hammerschmidt solide, Hettich gibt auf

Maren Hammerschmidt büßte im Verfolger Plätze ein. Für Hammerschmidt ging es von Platz 20 auf Rang 30 zurück. Hettich, als 29. gestartet und eigentlich eine sichere Schützin, kam am Schießstand nicht zurecht und gab nach fünf Fehlern nach dem dritten Schießen auf. Ähnlich wie gestern also Johannes Kühn, der nach fünf Fehlern freiwillig ausstieg.